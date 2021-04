롯데백화점, 웨딩 프로모션…“큰 손 예비부부를 잡아라”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 다음달 2일까지 웨딩멤버스 고객들을 대상으로 백화점 전점에서 웨딩 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데백화점 웨딩멤버스는 가입 후 9개월 간 백화점 전점에서 구매한 금액을 웨딩 마일리지로 적립하고 가입 기간 종료 후에 5~7% 상당의 롯데백화점 상품권을 제공하는 리워드 혜택과 함께 결혼 준비를 위한 맞춤 컨설팅부터 다양한 상품 제안 및 제휴 혜택을 누릴 수 있는 웨딩 고객 특화 서비스다.

롯데백화점은 코로나 19장기화에 따른 소비패턴의 변화에 따라 백화점의 큰 손인 예비부부를 대상으로 다양한 쇼핑 경험과 더불어 이색 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다. 최근 본점 리빙 매장에 홈스타일링 큐레이션숍 메종아카이브를 오픈했고, 대구점에서는 야외 옥상 공원에서 프라이빗 야외 스몰 웨딩 시연회를 개최하는 등 예비부부 유치 확대에 나서고 있다.

웨딩 프로모션 기간에는 결혼을 앞둔 예비부부들이 가장 선호하는 명품·가전 브랜드에서 구매한 금액을 두 배로 적립해주는 웨딩마일리지 더블 적립 이벤트를 진행하고, 가구·침구·식기 등 리빙 브랜드 구매시 웨딩마일리지 50% 추가 적립, 구매 금액대별 경품 추첨, 생활공작소 웨딩답례품 혜택 등 다양한 행사도 진행한다.

롯데백화점 관계자는 "결혼을 앞둔 예비 신혼부부 대상으로 롯데백화점만의 차별화된 프로모션을 진행 중"이라며 "웨딩 트렌드에 맞춰 다양한 이벤트도 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

