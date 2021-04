[아시아경제 이민지 기자] 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,200 전일대비 25 등락률 -1.12% 거래량 5,757,848 전일가 2,225 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 어마어마한 상승 신호에 전문가들도 놀랐다 "대체 뭐길래?" 아직 못잡으셨나요. 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 또 드립니다.“테슬라” 우주항공 500조원 시장잡는다!! 주가 고공행진 대장 株!! close 은 시설자금 조달을 위해 200억원 규모로 제 5회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr