하태경 "100% 국민전당대회 하자…그래야 尹·安·琴 합류 가능"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원은 14일 당 대표 선출을 위한 전당대회를 앞두고 '100% 국민전당대회'를 제안했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이번 보궐선거 승리는 국민이 우리 당에게 혁신할 수 있는 기회를 준 것"이라며 "이 기회를 잡아야 한다"고 말문을 열었다.

이어 "우리 당이 더 과감한 혁신을 하는 것만이 국민의 기대에 부응하고 것이고 정권교체도 이룰 수 있다"라며 "당 혁신은 국민의 뜻에 맞는 당대표를 선출하는 것부터 시작해야 한다. 이를 위해 100% 국민전당대회로 당대표 선출하자"고 밝혔다.

그는 "현재 국민의힘 당대표 선출 방식은 당원 선거인단 70%, 국민여론조사 30%"이라며 "서울과 부산 보궐선거 후보를 100% 국민여론조사로 선출해 승리한 것처럼 이번 전당대회도 국민의 뜻을 반영해야 한다"고 주장했다.

하 의원은 "그래야 윤석열 전 검찰총장의 합류도 가능하고 이번 보궐선거에서 힘을 모았던 안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 더불어민주당 의원의 통합도 수월해진다"고 강조했다.

또 그는 "권리당원 중심인 민주당은 민심과 동떨어진 발언과 정책으로 국민의 매서운 심판 받았다"라며 "민주당의 잘못된 전철을 우리 당이 따라갈 순 없다"고 했다.

아울러 하 의원은 "당심만으로는 정권교체 불가능하다"라며 "이번 보궐선거에서 우리에게 압도적인 지지를 보내주신 청년들과 중도층의 민심을 반영하는 전당대회가 돼야 한다"고 재차 주장했다.

끝으로 그는 "100% 국민전당대회로 우리 당을 혁신하자. 국민이 놀랄 정도로 환골탈태하자"고 목소리를 높였다.

앞서 하 의원은 이날 오전 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에서도 "100% 국민 전당대회를 해서라도 금태섭, 안철수가 합쳐야 된다"고 했다.

그는 "사실 100%로 하면 그 두 분에게 결코 불리한 룰이 아니다"라며 "두 분 다 인지도도 높고 중도층 지지도도 높기 때문에 그런 양보를 당에서 해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

