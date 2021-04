IBK기업은행, 성원아이북랜드와 제휴해 ‘북친구와 함께하는 독서생활’ 이벤트

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 책 읽기 기반 종합교육기업 성원아이북랜드와 함께 ‘북친구와 함께하는 독서생활’ 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

5월 말까지 성원아이북랜드 교육 서비스를 이용한 적 없는 30~40대 고객이 기업은행 계좌를 카카오페이 연결계좌로 처음 등록하면 ‘북친구 도서대여 서비스’ 5000원 할인혜택을 제공한다.

요건을 충족한 고객에게는 다음날 서비스 할인혜택을 적용받아 결제 가능한 전용 인터넷주소(URL)가 문자메시지로 발송된다. 기업은행 관계자는 “자녀교육에 관심이 높은 3040고객의 니즈를 반영한 이벤트”라며 “앞으로도 다양하고 차별화된 제휴 이벤트를 선보이겠다”고 말했다.

