[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 오후 ‘당산2동 동네탐방’ 소통행정 중 도보에 세워진 전동킥보드를 치웠다.

채 구청장은 이 날 소규모 지역상권 점포주, 주민들과 만나 건의사항, 애로사항 등 의견을 청취하고 당산초, 당산서중의 통학로와 도보 관리현황을 점검했다.

이후 효성1차아파트 공동주택 입주자 대표와 소규모 간담회를 실시하며 지역 현안에 대한 주민 제안, 아이디어를 나누는 격의없는 소통을 이어갔다.

채현일 구청장은 "주민 의견에 깊이 공감하며 건의해주신 내용 세심히 검토하여 구민 눈높이에 맞춘 탁트인 구정 더욱 열심히 펼쳐나가겠다"고 전했다.

