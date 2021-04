사진전 ‘더 베스트 샷(THE BEST SHOT)’ 포스터. 한국조폐공사 제공

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사 화폐박물관은 이달 13일~25일 특별전시실에서 사진전 ‘더 베스트 샷(THE BEST SHOT)’을 개최한다고 13일 밝혔다.

사진전에는 대전·세종지역 사진작가 모임인 사인회(寫人會)의 작품이 전시된다. 사인회는 한밭대 평생교육원에 재직했던 故조영상 선생의 제자들 모임으로 2017년부터 해마다 전시회를 연다.

올해는 다섯 번째 사진전으로 송동섭·박장규·송번영·유경실·유성준 등 작가의 사진 20여점이 전시된다.

조폐공사 이강원 차장은 “겨울 눈꽃의 몽환적 모습과 자연의 웅장함, 빛이 만들어낸 아름다움을 사진에 담은 작품들이 전시회 공간을 채울 것”이라며 “전시회가 코로나19로 지친 일상에 잠시나마 쉼표를 찍을 수 있길 기대한다”고 말했다.

