[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 13일 0시 23분께 통영대전고속도로 함양휴게소 인근 통영방면 도로에서 차량 5대가 추돌사고를 일으켰다.

이 사고로 9.5t 트럭 운전자 A(58)씨가 숨지고 4명이 경상을 당했다.

연쇄 추돌을 일으킨 차량은 5t 트럭, 9.5t 트럭, 승용차 등으로 현재까지 파악됐다.

경찰은 회수한 블랙박스 등을 통해 사고 원인과 경위 등을 파악 중이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr