경북도, '지역 대표 쌀 브랜드' 발표 … 경주이사금·안동양반쌀 등 6개 상품

영주일품쌀·풍년쌀골드·새재청결미·고령옥미 등도 포함돼

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 2021년도 '6대 우수브랜드 쌀'을 선정, 인센티브로 브랜드 경영체당 상 사업비를 2000만원씩 지원한다고 13일 밝혔다.

이번에 선정된 브랜드는 경주시 농협쌀조합법인 '이사금', 안동시 농협양곡㈜ '안동양반쌀', 영주시 연합농협RPC '영주일품쌀', 상주시 농업회사법인 풍년㈜ '풍년쌀골드', 문경시 동문경농협RPC '새재청결미', 고령군 다사농협RPC '고령옥미' 등이다.

경북 6대 우수 브랜드 쌀 선정 작업은 경북도에서 생산되는 200여종의 브랜드 쌀 가운데 단일브랜드 매출액이 20억원 이상 되는 경영체를 대상으로 진행됐다. 시·군으로부터 추천을 받은 13개 경영체의 브랜드를 외부 전문기관에 의뢰, 객관적인 평가를 통해 최종 선정했다는 게 경북도의 설명이다.

해당 제품은 앞으로 1년간 공식적인 경북도 대표 쌀 브랜드로 사용된다. 상품 포장재 등에 선정내역 표기, 각종 매체를 통한 홍보와 대도시 직판행사 등을 통해 홍보와 판촉지원을 받게 된다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "앞으로 홍보·판촉을 강화함으로써 쌀 소비량을 높이는 등 농업인들이 판로걱정 없이 안심하고 농사지을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

