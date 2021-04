[특징주]F&F, 中 성장 기대감에 연일 강세…16만원 돌파

[아시아경제 송화정 기자] F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 163,000 전일대비 6,000 등락률 +3.82% 거래량 39,614 전일가 157,000 2021.04.13 09:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로[클릭 e종목]"F&F, 면세와 중국사업 호조…목표가↑"F&F, 중국 불매운동 영향 제한적… “시간 지나면 해소” close 가 최근 연일 상승하며 사상 최고치를 다시 썼다.

13일 오전 9시13분 기준 F&F는 전일 대비 3000원(1.91%) 오른 16만원에 거래되며 처음으로 16만원을 넘어섰다. 장중 16만1000원까지 오르며 최고치를 기록했다.

F&F는 최근 3일 연속 상승했다. 이달 들어서는 이틀 빼고는 모두 오름세를 나타냈다.

메리츠증권은 이날 F&F의목표주가를 20만원으로 43% 상향 조정했다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "올해 중국 매출은 3.4배 증가해 연결 매출의 21%를 기여할 것"이라며 "중국 성장성과 인적 분할 및 낮은 유동비율을 감안할 때 거래 정지 전에 매수 접근을 권고한다"고 말했다. 한화투자증권도 F&F의 실적 추정치 상향 조정을 반영해 목표주가를 기존 18만원에서 21만7000원으로 올렸다. 손효주 한화투자증권 연구원은 "1분기 실적은 전부문에서 성장을 기록할 것"이라며 "중국 현지 사업의 고성장을 바탕으로 밸류에이션 리레이팅은 지속될 것"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr