백악관 "반도체 회의, 결정 내리는 자리 아냐"

백악관 대변인 언급

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 백악관은 12일(현지시간) 열린 '반도체 및 공급망 복원에 관한 최고경영자(CEO) 회의'에 대해 "결정이나 발표가 나올 자리는 아니다"라고 말했다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 조 바이든 대통령이 업계의 의견을 직접 들어보기 위해 회의에 참석하는 것이라면서 이렇게 밝혔다.

그는 또 "장기적으로는 물론 단기적으로도 이 문제를 가장 잘 해결할 수 있다"고 덧붙였다.

제이크 설리번 국가안보회의(NSC) 보좌관과 브라이언 디스 국가경제위원회(NEC) 위원장은 세계적 반도체 칩 품귀 사태와 자동차 제조 중단 사태에 대한 대응을 위해 19개 관련 기업의 CEO가 참석하는 화상 회의를 소집했다. 당초 참석 예정이 없었던 바이든 대통령도 잠시 참석했다.

삼성전자에서는 최시영 파운드리사업부장(사장)이 이날 회의에 참석했다.

한편 사키 대변인은 LG화학과 SK이노베이션간의 배터리 분쟁 합의에 대해서는 "미국 자동차 산업의 공급 업체로서 신뢰와 책임을 구축하게 됐다"고 평가했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr