[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장의 취임을 축하하는 문재인 대통령의 취임 축하난을 전달하기 위해 12일 오후 배재정 청와대 정무비서관이 서울시청을 방문했다.

배 정무비서관은 "엄중한 코로나19 상황으로 축하인사를 직접 전할 수 없지만 내일 전국 지자체장을 대표해 국무회의에 참석하시는 만큼 영상으로나마 인사를 나누자고 하셨다"며 대통령의 축하인사를 전했다.

이에 오 시장은 “내일 국무회의에 참석해 영상으로나마 감사인사를 전하겠다”면서 “국무회의 배석자 중 유일한 야당 소속으로의 역할이 있다고 생각한다. 서울시 현안 뿐 아니라 현장 민심과 야당의 입장을 전달하는 역할을 하는데 대해서 미리 양해를 구한다는 말씀도 전해달라”고 말했다.

