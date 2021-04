한국건설기술연구원 김병석 원장 취임…"국가·사회 요구에 부응할 것"

[아시아경제 문제원 기자] 한국건설기술연구원은 12일 경기도 일산 본관 30주년 기념홀에서 제15대 김병석 원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

김 신임 원장은 이날 취임식에서 "국가와 사회의 요구에 부응하고 사회 이슈해결을 선도하는 정부출연연구기관으로서 건설연 고유의 역할과 책임을 다할 것"이라고 말했다.

이어 "나아가 현재보다 한 단계 도약하고, 국민에게 인정받고, 직원들이 참여와 소통을 통해 주인의식을 가질 수 있는 건설연이 될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

김 원장은 1982년 서울대학교 토목공학과를 졸업하고 같은 학교 대학원에서 1984년과 1992년에 토목공학 석사와 박사 학위를 취득했다.

1984년 한국건설기술연구원에 입사한 후 남북한인프라특별위원회 위원장, 선임연구본부장, SOC성능연구소장, 기반시설연구본부장, 기획조정실장, 구조연구부장, 구조시스템그룹장, 구조연구실장을 역임했다.

또 국회 입법조사처 자문위원회 위원, 국토교통부 국토교통미래기술위원회 위원, 한국토목학회 부회장, 한국교량및구조공학회 부회장 등을 지냈고 국가표준실무위원회 위원, 한국공학한림원 정회원 등으로 활동하고 있다.

국가과학기술연구회는 지난 9일 한국과학기술회관에서 김 원장에게 임명장을 수여했다. 김 원장의 임기는 3년이다.

