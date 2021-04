쿠팡, 봄맞이 '2021 푸드페어' 오픈

식재료부터 건강식품, 스낵, 홈 카페 재료까지 각종 식료품 최대 37% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 봄을 맞아 인기 식료품을 한 곳에 모은 '2021 푸드페어'를 진행한다고 12일 밝혔다. 19일까지 진행되는 이번 행사에서는 봄철 입맛을 살릴 한끼를 위한 식재료부터 건강한 일상과 다이어트에 도움이 되는 건강식품, 봄 나들이에 챙겨갈 스낵 및 음료, 홈카페에 필요한 각종 커피 및 차류까지 다양한 식료품을 최대 37% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이번 푸드페어에서는 고객들이 쉽고 편하게 쇼핑할 수 있도록 제품들을 카테고리별로 구분했고 인기 브랜드 제품을 한 곳에 모은 '브랜드관'도 별도로 마련했다. 여기에 재미있는 쇼핑을 위한 요소도 더했다. '이 조합 찰떡궁합' 코너에서는 같이 먹으면 더 맛있는 식료품들을 매칭해 선보인다.

고객들의 부담을 덜기 위한 다양한 할인혜택도 찾아 볼 수 있다. 봄철 인기 식료품 9개를 선정해 할인된 가격에 선보인다. 여기에 10만원 이상 구매 시 1만원 할인 혜택을 받을 수 있는 장바구니 쿠폰이 준비돼 있으며 일부 상품에 한해 즉시 할인 혜택도 주어진다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "봄을 맞아 나들이를 준비하거나 먹거리를 고민하는?고객들을 위해 자주 찾는 인기 식료품들을 한 자리에 모았다"며 "고객들이 이번 푸드페어 기간 동안 다양한 상품을 좋은 조건으로 구매하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

