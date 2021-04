류경기 중랑청장, 중화동·묵동 골목식당 살리기 나선다

중화동·묵동(중랑역로 1.5km 구간) 소재한 식품접객업소 대상 전문업체가 방문 메뉴 개발, 경영·마케팅 관리 등 무료 컨설팅 ...16일까지 참여업소 모집, 중랑구청 위생과로 신청

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 코로나로 어려움을 겪는 지역 내 음식점을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시한다.

이번 사업은 전문 컨설팅을 통해 영세업소의 경영능력을 향상시키고 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.

전문업체가 업소를 직접 방문하여 메뉴구성, 음식의 맛, 위생·경영상태 등 영업 전반에 대해 컨설팅을 5회 실시 사후관리까지 지원한다.

비용은 전액 무료이며 컨설팅에 적극적으로 참여한 업소는 칸막이, 소독제 등 방역물품도 지원받을 수 있다.

대상 지역은 중랑역로 1.5km 구간(로얄덴트~제일시장 입구)이다. 이 곳은 구 대표축제인 장미축제가 열리던 곳으로 코로나로 인해 축제가 축소되면서 매출이 대폭 감소하는 등 많은 어려움을 겪고 있다.

간판정비 사업과 골목상권 활성화 지원사업 등 기존에 진행하던 타사업과 연계하여 지역경제를 살리는 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 보인다.

모집기간은 오는 16일까지다.

대상은 식품위생법 시행령 제21조에 따른 일반·휴게음식점, 제과점 등이며 프랜차이즈 직영·가맹점은 제외된다.

중랑구청 위생과로 방문하거나 전화 및 팩스로 신청하면 된다.

지난해에는 16개소를 대상으로 맞춤형 컨설팅을 실시 전체의 62.5%인 10개 업소 이용고객이 증가되는 등 좋은 성과를 냈다.

류경기 중랑구청장은 “위생과 경영 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 기회를 놓치지 마시길 바란다”며 “앞으로도 소상공인과 자영업자를 위한 다양한 사업을 펼쳐 침체된 골목상권에 활기를 불어넣겠다”고 말했다.

