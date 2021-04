[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 본관 1층 광장에 튤립으로 꾸며진 정원을 조성했다고 11일 밝혔다.

내달 9일까지 운영하는 튤립 정원은 형형색색의 튤립들과 함께 화사하게 무르익은 봄의 정취를 느끼고 오래 머물지 않아 더 소중한 봄을 사진으로 기억 할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

오는 23일까지 튤립 가든에서 찍은 사진을 인스타그램에 공유하면 추첨을 통해 당첨자 20명에게 DM으로 개별 안내 후 봄철 자외선으로 부터 피부를 보호 할 수 있는 ‘오노마 선크림’을 증정하는 이벤트도 함께한다.

참여방법은 @only_shinsegae 계정 팔로우 및 해당 이벤트 게시글 좋아요 누르고 전체공개로 튤립가든 인증샷을 #신세계백화점 #튤립가든 태그와 함께 업로드하면 된다.

