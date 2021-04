"조국이 무슨 죄" "초선5적들"…친문 커뮤니티 與20·30 비난 봇물

친문 커뮤니티, 與초선 선거 참패 '조국' 지목하자

"내부적폐", "초선5적" 비난 쏟아져

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 초선 의원들이 9일 4·7 재보궐선거 참패와 관련 자성의 목소리를 낸 가운데, 친문(親文) 커뮤니티에서는 이들을 비난하는 목소리가 쏟아졌다.

민주당 20·30대 초선인 오영환, 이소영, 장경태, 장철민, 전용기 의원 5명은 이날 국회에서 공동입장문을 내고 "돌아선 국민의 마음, 그 원인은 결코 바깥에 있지 않다"며 "민주당 참패 원인은 저희를 포함한 민주당의 착각과 오판에 있었음을 자인한다"고 밝혔다.

이들은 선거 참패 원인으로 무공천 번복, 추미애 전 법무부 장관과 윤석열 전 검찰총장 간 갈등, 내로남불 등을 언급하며 "내로남불의 비판을 촉발시킨 정부여당 인사들의 재산증식과 이중적 태도에도 국민에게 들이대는 냉정한 잣대와 조치를 들이대지 못하고 억울해하며 변명으로 일관해 왔음을 인정한다. 분노하셨을 국민에게 사과드린다"고 말했다.

이어 조국 전 법무부 장관 사태와 관련해선 "조 전 장관이 검찰개혁의 대명사라고 생각했다. 그래서 검찰의 부당한 압박에 밀리면 안 된다고 판단했다"며 "하지만 그 과정에서 수많은 국민들이 분노하고 분열되며 오히려 검찰개혁의 당위성과 동력을 잃은 것은 아닌가 뒤돌아보고 반성한다"고 했다.

초선 의원들의 입장 발표 후 친문 커뮤니티에선 '초선 5적' '내부적폐' 등 이들을 비난하는 글들이 빗발쳤다.

한 누리꾼은 "선거전에 아무것도 안 해놓고 이제 와서 조국 탓을 합니까? 그분이 잘못한 게 뭐가 있나"라면서 "그렇게 남 탓하기 전에 선거 전 2030세대 본인들이 챙겨줬으면 조금이라도 승리했을 건데 어디서 남 탓이냐. 아무것도 안 한 것들이 잘해서 뽑아준 줄 안다"고 주장했다.

또 다른 누리꾼은 "조국 잘못하나 없다. 자식 위한다고 각종 인턴 자리 알아봐 주고 다해준 부모"라면서 "비난받을 수 있지만 불법은 아니지 않나. 근데 초선 XX들이 흐름 못 읽고 조국 탓을 하고 있다"고 비난했다.

이 밖에도 "허접한 초선들과 내부적폐들이 드러나는 것 같다", "조국 덕에 국회의원 된 자들이 은혜를 모른다", "같은 조직이면 지켜줘야 하는 게 인지상정 아닌가" 등 초선 의원들을 원색적으로 비난하는 글들이 쏟아졌다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr