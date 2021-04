SSG닷컴, 리빙용품 최대 57% 할인…봄맞이 집단장

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 12일부터 18일까지 가구, 주방, 생활, 가전 등 리빙용품을 최대 57% 할인하는 ‘우리집에 봄을 담아 봄’ 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 봄을 맞이해 가구나 인테리어를 바꾸는 등 집 꾸미기에 나서는 고객을 겨냥해 기획됐다. 매일 자정부터 선착순 1만명에게 행사 카테고리 상품에 한해 최대 5만원까지 할인 가능한 3종 쿠폰팩을 발급한다. 신세계몰, 신세계백화점, 이마트몰 상품 구매 시 적용 가능하며 카테고리와 구매 금액에 따라 할인율이 상이하다. 또한 행사 카드로 행사 상품을 7만원 이상 결제할 시 최대 5만원까지 선 할인 또는 청구 할인 혜택도 제공한다.

가구에서는 시몬스, 자코모, 에이스침대 등이 참가해 침대, 소파 등을 최대 41% 할인한 가격에 선보인다. 침구에서는 클라르하임, 소프라움, 마틸라 등을 대표 브랜드로 선정해 SSG닷컴 단독 특가에 제안한다. 인테리어에서는 집 정리에 용이한 수납용품과 홈 가드닝 관련 상품을 최대 45% 할인한 가격에 만나볼 수 있으며, 이탈리아 리빙 브랜드 알레시의 인테리어 소품 40여 종을 10% 할인해 선보인다.

SSG닷컴 관계자는 “봄맞이 집단장에 나서는 고객들에게 이번 행사가 좋은 기회가 되길 바란다”며 “향후에도 고객 라이프스타일에 초점을 맞춘 다양한 행사를 펼칠 계획”이라고 말했다.

