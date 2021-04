현대제뉴인, 두산인프라코어 주식 8500억원에 취득

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업지주는 종속회사인 현대제뉴인이 건설 및 광업용 기계장비 제조업 업체 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 10,700 전일대비 200 등락률 +1.90% 거래량 3,740,504 전일가 10,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 두산인프라, 올 3월 韓·中·美 굴착기 월간 최다 판매두산인프라코어, 외국인 20만 958주 순매도… 주가 -6.17%두산인프라코어, 주가 1만 1300원.. 전일대비 0.44% close 의 주식 7550만9366주를 8500억원에 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 현대제뉴인의 두산인프라코어 지분율은 35%가 된다. 현대중공업지주는 이번 주식 취득의 목적을 "두산인프라코어 경영권 확보"라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr