좋은사람들, 주권매매 거래정지기간 변경

한국거래소 코스닥시장본부는 좋은사람들에 대해 상장적격성 실질심사대상 사유로 인해 주권매매 거래정지기간을 변경했다고 9일 공시했다. 3월22일 16시36분을 시작으로 개선기간 종료 후 상장폐지여부 결정일까지였으며, 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지로 변경했다.

앞서 좋은사람들은 지난달 22일 2020 사업연도 재무제표에 대한 감사 '의견거절'로 상장폐지사유가 발생했다. 좋은사람들은 지난달 30일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출했고 개선기간을 부여받아 매매거래가 지속되고 있다.

거래소는 개선기간 종류 후 15일(매매일 기준) 이내 개선계획 이행결과에 대한 전문가 확인서 등을 제출받고 서류 제출일로부터 20일 이내 기업심사위원회를 개최해 주권 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr