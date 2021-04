[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군은 지도읍 임을순·곽미정 부부가 지난 8일 신안군청을 방문해 지역 학생들을 위해 사용해 달라며 장학기금 3000만 원을 기탁했다고 9일 밝혔다.

임을순·곽미정 부부는 “15년 넘게 송도 수산물 유통센터 내 신안수산을 운영해오면서 신안의 발전을 함께 지켜왔다”며 “모두가 힘든 시기를 겪고 있는 만큼 지역사회와 따뜻함을 나눌 여러 방안을 고민하다, 지역 내 어렵고 힘들게 공부하는 학생들에게 조금이나마 도움이 되고 싶어 신안군장학재단에 장학금을 기탁하개 됐다”고 취지를 밝혔다.

한편 임을순·곽미정 부부는 25년 전부터 지도읍 학생들을 위해 장학금 지원을 해오고 있는 든든한 후원자로 지역사회의 귀감이 되고 있다.

