손태승 회장, 릴레이 자회사 임직원 간담회…"현장경영"

신규 편입 자회사 우리금융캐피탈과 우리금융저축은행 방문

상품 가입하며 격려

[아시아경제 박선미 기자]손태승 우리금융그룹 회장이 자회사들과의 소통을 강화하기 위해 4월 한 달간 모든 자회사와 순차적으로 임직원 간담회를 실시한다.

9일 우리금융그룹은 손 회장이 취임 후 사업포트폴리오 확대에 집중해 온 만큼, 지주 설립 이후에 편입된 자회사들을 우선 순위로 정하고 작년 말 한 식구가 된 우리금융캐피탈과 우리금융저축은행을 방문해 임직원들과 간담회를 열었다고 밝혔다.

손 회장은 이날 우리금융저축은행 영업점 창구를 방문해 직접 예금 상품에 가입하면서 영업 현장의 의견을 듣는 시간도 가졌다.이 자리에서 손 회장은 “최근 새로 시행된 금융소비자보호법을 계기로 기존의 금융 상품 판매관행을 완전히 바꾸어야 한다”며 “모든 자회사가 금소법의 원활한 시행과 조기 정착을 위해 적극 힘써 줄 것”을 당부했다.

또한, 간담회에 참석한 신규 편입 자회사 임직원들에게 “종합금융그룹 체제에서 최고의 시너지를 내고 업권에서 한 단계 더 도약하는 한 해로 만들어 달라”고 말하고, 참석 임원들과 해당 자회사의 발전 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

손 회장은 코로나 상황이 개선되는대로 자회사 실무급 직원들과 직접 소통하는 자리도 마련할 예정이며, 2분기부터는 기존 자회사에 대한 지원을 강화해 그룹체제의 결속을 다져 나갈 계획이다.

우리금융 관계자는 “올해 초 손 회장이 그룹체제 3년차를 맞아 새로운 비전과 슬로건을 공표했던 만큼, 모든 자회사 임직원들과의 개별 간담회는 고객들에게 ‘우리 마음속 첫번째 금융’으로 다가서는 시발점이 될 것”이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr