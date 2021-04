신복위, '신용도우미'로 신용관리·서민금융 연계지원

[아시아경제 송승섭 기자]신용회복위원회는 신용관리와 서민금융을 연계 지원하는 ‘신용도우미’ 서비스를 개시한다고 9일 밝혔다.

서비스 대상은 신복위 채무조정을 진행 중인 자로 자체 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 이용할 수 있다.

신용도우미는 신용점수를 확인한 뒤 점수를 올릴 방안을 조언한다. 채무조정자는 안내받은 조언을 직접 실행해볼 수도 있다.

또 소액 신용 체크카드와 햇살론17을 비롯한 맞춤형 서민금융상품도 추천한다. 신청을 원하면 취급기관에 원스톱으로 연계된다. 복지지원이 필요한 경우 신용회복·복지 양방향 시스템에서 신청하면 지방자치단체의 도움을 받을 수 있다.

이계문 신복위 위원장은 “채무조정이 당장의 연체채무를 조정하는 응급수술이라면 신용복지 컨설팅은 수술 후 재활을 돕는 역할을 한다”며 “신용도 하락을 경험한 채무조정 이용 고객이 신용도우미 이용으로 신용도가 상승하면 정상적인 금융소비자로의 복귀가 더욱 가속화 될 것으로 기대한다”고 강조했다.

