9일 서울 강서구 서울식물원 야외정원 조성된 봄꽃길에서 시민들이 완연한 봄을 만끽하고 있다. 이날부터 시작된 '2021 서울식물원 봄꽃 전시'는 오는 6월까지 열린다./김현민 기자 kimhyun81@

