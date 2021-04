[아시아경제 박지환 기자] 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 14,900 전일대비 800 등락률 +5.67% 거래량 6,351,769 전일가 14,100 2021.04.09 10:16 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 공동 개발!! 국내 대규모 위탁 생산 대장株!!글로벌 대규모 공급! ‘주가 상승’ 바이오 대장株!! 오늘만 드립니다하락장에도 강하다! 美 증시 상장 소식!! 관련 대장 株 지금 잡으세요 close 가 9일 영국 백신 개발업체 백시텍의 나스닥 상장 소식에 전날 상한가에 이어 이틀째 강세를 보이고 있다.

이날 오전 10시6분 기준 진매트릭스는 전일 대비 850원(6.03%) 오른 1만4950원을 기록하고 있다. 전날에는 가격제한 폭까지 오르면서 1만4100원에 장을 마쳤다. 5% 가량의 지분을 보유한 백시텍의 나스닥 상장 소식이 호재로 작용했다.

주요 외신에 따르면 현재 백시텍은 나스닥 상장을 추진 중이다. 백시텍은 영국 옥스퍼트대에서 분리 설립한 백신 개발업체이다. 진매트릭스는 2018년 백시텍에 400만파운드(약 61억원)를 투자했다.

