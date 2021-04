기재차관 "5月 계란 추가수입…서민물가 조기안정에 최선"

제9차 물가관계차관회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 오는 5월 계란을 추가 수입하는 등 서민물가 관리에 정책역량을 집중하겠다고 밝혔다. 올해 글로벌 경기회복 전망에 따라 기대 인플레이션으로 과도한 물가상승에 대한 우려가 지속적으로 제기되자 '물가 밀착 관리'에 나섰다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 오전 정부서울청사에서 제9차 물가관계차관회의를 개최하고 "계란은 4월 수입이 발표한 대로 실행될 수 있도록 이행상황을 철저히 모니터링하고, 5월에도 가격 조기안정 달성을 위해 필요한 물량의 수입이 가능하도록 즉시 계획수립에 착수하겠다"고 밝혔다. 정부는 4월 중 계란 2500만+α개를 수입할 예정으로, 이에 더해 5분기 추가 수입을 추진할 것으로 보인다.

이 차관은 아울러 "조류 인플루엔자(AI)로 감소한 산란계 숫자가 조속히 정상화될 수 있도록 현장에서 재입식 절차 등의 시행을 집중 점검하는 한편, 살처분 보상금 지급도 조속히 완료해 수급상황이 조기 안정될 수 있도록 정책역량을 집중하겠다"며 "쌀ㆍ대파ㆍ양파ㆍ배추 등 여타 주요 품목들도 적기 방출, 산지 모니터링 강화 등을 통해 적극 관리해 서민물가의 조기안정에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 회의는 물가뿐 아니라 제13차 혁신성장 전략점검회의 및 정책점검회의, 한국판뉴딜 점검회의 등을 겸해 이뤄졌다.

이 차관은 "글로벌 경기회복의 모멘텀이 점차 강화되면서 우리 경제의 회복속도와 기울기에 대한 기대도 커지고 있다"며 "대외의존도가 높은 우리 경제는 수출과 투자를 중심으로 세계 경제 회복세 효과의 최대 수혜국 중 하나가 될 가능성이 큰 만큼 이를 활용해 본격적인 회복세(upturn)로 안착시켜야 한다"고 강조했다. 특히 "최근 지표 개선흐름을 종합 감안할 경우 분기 국내총생산(GDP) 기준으로 올해 상반기 중 (코로나19) 위기 직전 수준으로 회복이 전망된다"며 낙관적으로 내다봤다.

이 차관은 다만 "회복 기대감이 가시화되면서 촉발될 수 있는 물가상승 우려가 거시적으로는 회복반등세를 제약하지 않고, 미시적으로는 서민생활의 부담으로 작용하지 않도록 사전점검과 선제 대응이 필요한 시점"이라며 "코로나 위기로 충격을 받은 근로취약계층이 위기를 버텨내고 경기회복과정에서 함께할 수 있도록 고용안전망의 집행성과와 계획도 꼼꼼하게 짚어나가야 할 시기"라고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr