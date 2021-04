[아시아경제 이선애 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 500 등락률 +1.00% 거래량 182,451 전일가 50,000 2021.04.09 09:49 장중(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀, 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결두산중공업, ㈜두산 보유 두산퓨얼셀 지분 전량 현물출자 받아두산퓨얼셀, 한국조선해양과 친환경 선박용 연료전지 공동 개발 close 은 납품하는 연료전지 발전소 약 14MW에 대해 20년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결했다고 9일 공시했다. 계약 규모는 900억원대다. '계약금액'과 '계약상대'는 경영상의 비밀 유지로 인해 유보기간 종료 후 공시 예정이다. 유보기한은 오는 5월9일까지다.

