이커머스서 '봄기운 물씬' 기획전 잇따라

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 봄을 맞아 다양한 상품을 선보이고 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 장기화로 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 보다 합리적인 쇼핑을 통해 봄기운을 만끽할 수 있는 기회가 될 전망이다.

쿠팡은 오는 15일까지 '스프링 피크닉' 기획전을 진행한다. 봄을 맞아 피크닉 관련 준비용품과 식재료를 최대 64% 할인된 가격으로 판매하는 행사다. '필수 아이템 할인', '맛있는 푸드 특가', '감성 충전 아이템', '홈피크닉·캠핑 준비 끝' 등 테마별로 카테고리를 구분해 상품을 찾는 고객의 편의성을 높였다. 피크닉·캠핑간식으로 관심 받고 있는 인기 브랜드 제품들을 한 곳에 모은 브랜드관도 운영한다.

'필수 아이템 할인' 카테고리에서는 주방용품, 캔들, 무드등, 블루투스 스피커 등 피크닉·캠핑 감성을 자극하는 아이템을 준비했다. '맛있는 푸드 특가'에서는 피크닉에서 많이 찾는 간식, 잼, 음료 등을 할인 판매한다. '감성 충전 아이템'에서는 감성 피크닉을 연출할 인테리어·플레이팅 아이템을 선보인다. '홈피크닉·캠핑준비 끝'에서는 피크닉매트, 테이블보, 도시락통 등 준비물을 다양한 아이템별로 마련했다.

위메프는 플로리스트가 직접 큐레이션한 꽃을 정기배송하는 '꽃 정기 구독' 서비스를 시작했다. 사회적 거리두기 등으로 외출을 줄이는 대신 집 안에 꽃을 들여 봄을 맞이하는 소비 패턴을 분석해 도입한 서비스다. 실제 위메프에서 지난달 22일부터 이달 4일까지 꽃다발 판매는 전년 동기 대비 261% 증가했다.

위메프의 '꽃 정기 구독 서비스'는 2주에 한 번 고객이 원하는 날짜에 택배로 꽃을 배송한다. 가격은 구독기간, 꽃다발 크기에 따라 다르다. 꽃의 품종과 구성은 전문 플로리스트가 시기에 맞게 조합한다. 싱싱한 꽃을 배송하기 위해 플로리스트는 새벽 생화 시장에서 수급한 꽃을 당일 큐레이션 한다. 이후 우체국 택배를 통해 고객은 다음날 바로 완성된 꽃을 받을 수 있다.

티몬은 봄 여행을 준비하는 소비자들을 위해 안전여행 지침을 더한 '봄여행 초대' 기획전을 30일까지 진행하고 전 상품 최대 10% 할인 행사를 실시 중이다. '안전여행을 위한 수칙과 준비물' 등을 기획전 페이지에 안내하는 한편, 지역별로 총 300여개의 특가 상품을 추천했다.

대표 상품을 보면 부산 더 무빙카라반은 6만9000원부터, 강원 동해 보양온천 컨벤션 호텔은 5만500원부터 이용할 수 있다. 또 인천 지엘시티호텔(영종도 티몬패키지)은 5만4500원부터, 제주 더엠호텔은 2만9900원부터 예약 가능하다. 실시간 항공권과 렌터카도 예매할 수 있도록 구성해 숙박과 항공, 렌터카 모두 간편하게 준비할 수 있다.

