'세모녀 살해' 김태현 얼굴 드러낸다…오늘 檢 송치

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 김태현(24)이 9일 검찰에 넘겨진다.

서울 노원경찰서는 이날 오전 살인·절도·주거침입·경범죄처벌법(지속적 괴롭힘)·정보통신망 침해 등 5개 혐의를 적용해 김씨를 서울북부지검에 송치할 예정이다.

김씨는 지난달 23일 노원구 중계동의 한 아파트를 찾아 세 모녀를 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 인근 슈퍼에서 흉기를 훔친 뒤 배송 기사를 사칭해 집 안으로 들어갔다.

경찰은 같은 달 25일 피해자의 지인으로부터 "친구와 연락이 안 된다"는 신고를 받고 현장에 출동했으나 도착했을 때 이미 세 모녀는 숨져 있었다. 김씨는 경찰이 오기 전 자해를 시도해 인근 병원으로 이송, 수술을 받고 입원했었다. 이후 대화가 가능한 수준으로 회복됨에 따라 지난 2일 체포됐다. 이후 총 4차례에 걸쳐 조사를 받았다. 조사에는 프로파일러 4명도 투입됐다.

김씨는 경찰 조사에서 자신의 혐의 일체를 인정했다. 범행 동기로는 큰딸 A씨가 단체 대화방에서 자신을 무시하는 발언을 해 화가 났다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰에서 피해자가 모바일 메신저를 통해 보낸 사진 속의 택배 상자를 보고 주소를 확인했다고도 진술했다.

서울경찰청은 지난 5일 신상정보 공개 심의위원회를 열고 김씨의 이름과 나이, 사진을 공개하기로 결정했다. 신상공개 결정에 따라 김씨는 이날 검찰에 송치되면서 포토라인에 서서 처음 얼굴을 보일 전망이다. 포토라인에선 마스크를 벗을 수도 있다.

이 사건을 수사해온 노원경찰서는 이날 오전 김씨 송치 이후 경찰서에서 수사 결과를 발표할 예정이다.

