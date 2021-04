[아시아경제 이주미 기자] 한밤에 만취 상태로 운전하다 주차된 차량 4대를 연달아 들이받은 20대 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

경기 김포경찰서는 9일 도로교통법상 음주운전 혐의로 20대 A 씨를 조사하고 있다고 밝혔다.

A 씨는 전날(8일) 오후 9시50분쯤 경기 김포시 장기동의 한 도로에서 술에 취해 차량을 몰다가 주차된 다른 차량 4대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다.

A 씨는 순찰하던 경찰에 붙잡혔으며 A 씨는 이 사고로 인근 병원에서 치료를 받고 있다. A 씨의 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수치인 0.08%를 넘긴 것으로 조사됐다.

경찰은 A 씨의 치료가 끝나는 대로 추가 조사를 거쳐 정확한 사고 경위를 확인할 예정이다.

