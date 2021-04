[포토]중랑구, 코로나 극복 마스크 3000매 기부받아

엄성흠 고려대 스포츠과학연구소 책임연구원 코로나 극복 위한 마스크 3000매 전달

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 8일 고려대 스포츠과학연구소 책임연구원 엄성흠 씨로부터 코로나 극복을 위한 마스크 3000매를 전달받았다고 밝혔다.

전달받은 물품은 KF94 마스크 3000매(대형 1500매, 소형 1500매)로 이번 기부는 중랑구 홍보대사 조엘라 추천을 통해 이루어졌다.

구는 전달받은 마스크를 결손가정, 장애가정 등 코로나로 어려움을 겪는 분들을 위해 사용할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나 극복을 위해 큰 도움을 주셔서 깊이 감사드린다”며 “전달해주신 후원품은 감사한 마음을 담아 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

