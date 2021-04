"폰으로 상품정보 확인" 정부, 베트남에 유통물류 협력 제안

'한-베 국장급 유통물류 정책협의' 개최

산업부, 'KPS' 도입 제안…모바일 앱으로 바코드 인식해 韓 상품 정보 확인

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 베트남 정부와 한·베 양국 간 유통물류 발전을 논의하는 민관합동 정책회의체인 '한-베 국장급 유통물류 정책협의'를 9일 화상으로 개최했다.

이날 행사에는 천영길 산업부 중견기업정책관, 쩐 주이 동 베트남 산업통상부 내수시장국장, 양국 유통물류 관련 주요 기관 및 전문가 50여명이 참석했다. 양측은 코로나19 이후 유통물류산업 발전을 위한 협력 비전을 공유했다.

우리측은 코로나19 이후 온라인·비대면 소비 확산 등 유통물류환경이 급변함에 따라 새로운 비전과 전략이 중요하다고 강조했다.

천영길 산업부 국장은 "온라인을 중심으로 글로벌 유통망이 통합되고 있다"며 "국경 간 전자상거래 활성화 및 소비자 보호 등을 위해 어느 때보다도 글로벌 협력이 중요하다"고 강조했다.

이어 한-베 양국 간 전자상거래 활성화를 위해 '코리아 프로덕트 스캔(KPS) 시범사업'을 신규 진행하자고 베트남 측에 제안했다. KPS는 소비자가 모바일 애플리케이션 등을 통해 특정 상품의 국제표준 바코드에 담긴 상품정보를 인식, 베트남에 수입된 한국 상품의 상세정보를 전달하고 위조상품 여부를 확인할 수 있도록 도와주는 서비스다.

아울러 한-베 양국의 경제부처 공무원과 전문가 50여명이 화상으로 모여 유통물류를 포함한 다양한 산업분야의 정책 현황을 공유하고 질의하는 시간도 가졌다.

우리측은 베트남의 관심사인 ▲한국의 아울렛 발전 현황 ▲전자담배시장 동향 ▲물류 관련 정책 등을 소개했다. 베트남측은 전자상거래가 자국 유통물류산업 발전에 미친 영향을 소개하고 향후 양국이 협력할 수 있는 방안 등을 검토해 나가자고 제안했다.

