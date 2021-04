아성다이소, 플랜테리어 기획전…“집안 곳곳에 봄기운을”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 8일 집안 곳곳에 산뜻한 기운을 연출할 수 있는 ‘플랜테리어 기획전’을 진행한다고 밝혔다.

이번 기획전은 생화와 조화를 활용해 식물과 함께 인테리어를 할 수 있는 플랜테리어(식물+인테리어)를 주제로 기획됐으며 원예용품, 생화, 조화 등 총 80여 종을 선보인다.

원예용품은 화분과 화분받침, 식물키우기 용품, 원예장식 용품 등 한 장소에서 원예관련 용품을 모두 구입할 수 있도록 판매한다. 특히 다양한 사이즈의 도기화분과 플라스틱 화분이 준비됐다. 색다른 느낌의 플랜테리어를 준비하고 있다면 볼록형 유리화병을 사용해 자갈, 조화 등과 같이 연출하면 된다.

식물키우기 용품은 식물영양제, 분갈이 용품, 씨앗 등을 판매한다. 식물영양제는 식물에 따라 영양제를 고를 수 있도록 관엽식물 용, 난 용, 모든 식물 용, 다육식물 용을 구성했다. 또한 정서적 안정에 도움이 될 수 있는 생화는 테이블야자, 무늬산호수, 다육식물 등이 마련했다.

아성다이소 관계자는 “인테리어 효과와 정서적 안정, 공기정화 등에 도움을 줄 수 있는 플랜테리어에 대한 고객들의 관심이 높아져 이번 기획전을 준비했다”며 “앞으로도 계절을 만끽할 수 있는 기획전을 계속 출시할 계획”이라고 말했다.

