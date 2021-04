hy, 중식당 ‘차이797’과 프리미엄 밀키트 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] hy(구 한국야쿠르트)는 ‘차이797’과 손잡고, ‘밀키트 2종’을 출시한다고 8일 밝혔다.

‘차이797’은 전국 30여개 매장을 가진 프리미엄 중식 레스토랑 브랜드다. ‘약과 음식은 그 근원이 같다’는 철학 아래 식재료 본연의 맛을 살린 건강한 중식요리를 제공한다.

이번 협업은 코로나19로 인해 외식이 어려운 고객들의 아쉬움을 달래고, 유명 레스토랑 인기 메뉴를 직접 요리하는 즐거움을 주고자 기획했다.

새롭게 선보이는 ‘차이797’ 밀키트 2종은 ▲잇츠온 남자짜장 ▲잇츠온 해산물 누룽지탕이다. 2가지 모두 실제 매장에서 판매 중인 메뉴로, ‘남자짜장’은 차이 797의 시그니처 메뉴다.

밀키트 초기 개발부터 ‘차이797’ 전속 셰프들이 참여했으며 백여 번에 걸친 블라인드 테스트를 진행했다. ‘잇츠온 남자짜장’은 푸짐한 돼지고기와 마늘 향의 조화를 위해 원재료 수급에 특히 신경 썼다. ‘잇츠온 해산물 누룽지탕’은 특유의 깊은 맛과 식감을 위한 황금 배합비를 찾는데 많은 시간이 소요됐다.

황규환 hy 멀티CM팀장은 “‘잇츠온’ 밀키트는 론칭 이래 영셰프부터 스타셰프, 호텔, 크라우드 펀딩 플랫폼까지 다양한 협업을 통해 시장 확대에 기여해 왔다”며 “‘차이797’ 밀키트 2종은 오랜 기간 공들여 개발한 제품인 만큼 고객들의 큰 사랑을 받을 것이라 자신한다”고 말했다.

한편, hy는 이번 신제품 출시를 맞아 5월말까지 ‘온·오프라인 상생 이벤트’도 진행한다. 온라인몰 ‘프레딧’에서 ‘차이797 밀키트 2종’ 구매 시 탕수육 쿠폰을 지급한다. ‘차이797’ 오프라인 매장에서 ‘남자짜장’ 주문 시 사용할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr