차석호 함양 부군수, 주요 현안 사업 추진사항 보고회 개최

부서별 핵심사업 25건 추진현황·향후 계획 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 차석호 부군수가 군의 주요 사업에 대한 추진현황 및 향후 계획에 대해 해당 부서와 깊이 있게 논의하는 자리를 마련했다.

차석호 부군수 주재로 해당 부서별로 국·소장 및 관·과·소장 등이 참석한 가운데 군의 주요 현안 사업 추진사항 보고회를 개최했다고 7일 밝혔다.

이날 보고회는 군의 주요 현안 사업의 추진상 장애요인과 문제점, 그리고 구체적이고 실질적인 추진계획에 대해 깊이 있는 논의를 통해 현안 사업 추진에 속도를 높이기 위해 마련됐다.

보고회에서는 ▲농촌 유토피아 선도사업 ▲함양 군부대 이전 ▲함양 쿠팡 물류센터 건립 ▲도시재생 뉴딜사업 ▲도마 다랭이논 국가중요농업유산 등재 추진 ▲농특산물 군수 품질인증 브랜드화 사업 등 부서별 핵심사업 25건에 대해 추진현황 및 향후 계획에 대해 논의했다.

차 부군수는 “주요 현안 사업 추진상황에 대한 체계적인 관리와 점검으로 현안 사업이 차질 없이 원활하게 추진될 수 있도록 최선을 다해 달라”라고 주문하고 “앞으로도 현안 사업의 추진사항을 수시로 점검해 군 발전을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr