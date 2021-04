에이트원 “美 투자사 KAIT, 600만 달러 규모 AI 솔루션 공급 계약 체결”

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장사 에이트원이 투자한 ‘KAIT(Knowledge AI)’가 UAE(아랍에미리트연합)에서 600만 달러(한화 약 67억 원) 규모의 솔루션 공급계약을 따냈다.

7일 에이트원에 따르면 KAIT와 계약을 체결한 ‘에미리트 에이아이(Emirate AI)’는 아부다비에 기반을 두고 있는 중동 지역 AI 기술 선두 기업이다. 향후 2년간 아부다비를 포함해 두바이 등 UAE 소속 7개 토후국에 2년간 KAIT AI 솔루션 유통을 담당하게 된다.

이번 계약 체결을 통해 KAIT 솔루션이 유통되는 UAE는 세계 최초로 AI 전문 대학 ‘모하메드 빈 자이드 대학교’를 설립했다. 관련 업무를 총괄하는 장관급의 AI부를 창설할 정도로 일찍부터 AI 기술에 주목해 온 것으로 알려져 있다.

에이트원은 관계자는 “KAIT는 지난해 미국에서 현지 각 주(州)별 학군을 대상으로 활발한 AI 교육 솔루션 공급을 이어왔지만, 코로나19 팬데믹 상황 속에서 미국 외 글로벌 시장으로의 공급 확대에는 제한적인 상황을 겪어왔다”며 “최근 세계 각 국의 코로나19 백신 접종과 함께 경제 활동이 점진적으로 재개되면서, KAIT의 글로벌 영업 활동도 가시적인 성과를 보이기 시작한 만큼, 향후 본격적인 진출 국가 확대가 이어질 수 있을 것”이라고 전했다.

KAIT는 지난 2019년 11월 에이트원이 16.67% 규모 지분 투자로 2대주주 지위를 확보한 미국 보스턴 소재 인공지능(AI) 교육 솔루션 전문기업이다. 에이트원은 당시 AI 원천기술 협력관계 구축을 목표로 KAIT의 모회사 아노토그룹 투자에도 나선 바 있다. 지난해 사업보고서 기준, 에이트원의 아노토그룹 보유 지분율은 19.98%에 이른다.

에이트원은 2019년 KAIT 지분투자 이후 AI 원천기술 협력 관계를 지속적으로 구축했다. 회사 측은 최근 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기반의 사업 역량에 확장현실(XR) 기술력을 축적하고, 최근 AI 기술까지 접목한 융복합 솔루션 개발에 나서고 있는 만큼, 메타버스(Metaverse) 전문기업으로 빠르게 자리매김해 가겠다는 방침이다.

