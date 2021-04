홍남기, 기후행동 재무장관 회의 첫 참석…"기후대응, 보호무역주의로 악용 방지해야"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 6일 기후행동 재무장관 연합 장관급 회의에 참석, 각국의 경제분야 기후변화 대응 정책이 보호무역주의로 악용되는 것을 방지해야 한다고 강조했다.

기재부에 따르면 한국은 기후재원, 탄소가격정책 등 기후변화 분야 국제사회의 재무장관 간 논의에 적극 참여하기 위해 이날 기후행동 재무장관 연합에 가입하고, 홍 부총리는 화상으로 개최된 장관급 회의에 참석했다. 기후행동 재무장관 연합은 기후행동 촉진 논의를 위한 대표적인 주요국 재무장관 간 협의체로, 2019년 4월 설립됐으며 우리나라·미국·영국·일본 등 총 60개 국가가 가입돼 있다.

가입국들은 3개 세션을 통해 ▲저탄소 전환과 경기 회복 촉진 방안(세션1) ▲재무부와 중앙은행 간 기후위험 관리를 위한 협력 방안(세션2) ▲주요 이해관계자와의 탈탄소 진전 방안(세션3)을 논의했다. 홍 부총리는 세션1 발언을 통해 "탄소가격정책, 탄소국경조정 등 경제 분야 기후변화 대응 정책은 다른 나라에도 중대한 영향력을 미치는 만큼 이러한 정책들이 보호무역주의로 악용되는 것을 방지하고, 모든 국가가 이득을 보는 정책이 수립될 수 있도록 재무트랙 간 긴밀한 국제 공조가 중요하다"고 역설했다.

기후변화 대응 노력을 경기진작 및 일자리 창출과 직결시키는 녹색회복(Green Recovery) 정책의 중요성을 강조하며, 한국의 그린 뉴딜 정책도 소개했다. 같은 맥락에서 올해 5월 서울에서 ‘포용적인 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현’을 주제로 개최될 ‘제2차 P4G 정상회의’에 대한 회원국들의 참여와 관심을 당부하기도 했다.

홍 부총리는 기후변화 대응을 위해서는 개도국의 참여가 필수적이며, 개도국의 저탄소경제 전환 지원 노력을 강화해야 한다고 제언했다. 더불어 올해는 파리협정 시행 원년인 만큼 파리협정 이행규칙에 대한 조속한 합의가 이루어질 수 있도록 국제적 노력을 지속할 필요가 있음을 언급했다.

한편, 회의에는 60개 연합 회원국, 중국 등 비회원 초청국, 세계은행(WB)·국제통화기금(IMF)·경제협력기구(OECD) 등 주요 국제기구가 참석하며, 통상 연 3회 회의 개최된다. 올해 개최된 이날 첫 회의를 계기로 공동의장은 핀란드·칠레에서 핀란드·인도네시아로 변경됐다. 차기 회의는 2021년 10월 개최 예정이며, 날짜는 미정이다.

