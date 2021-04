신한금융, 대한하키협회 공식 후원 계약 체결

[아시아경제 송승섭 기자]신한금융그룹은 서울 중구 세종대로 본사에서 대한하키협회 후원 계약을 체결하고 협약식을 진행했다고 7일 밝혔다.

전일 열린 협약식에는 조용병 신한금융지주 회장, 대한하키협회 이상현 회장, 대한민국 하키 대표팀 선수들이 참석했다.

신한금융은 본 협약을 통해 대한민국 하키 대표팀의 주 후원사로서 향후 4년간 대한민국 하키 대표팀이 출전하는 국내 대회 및 2022년 항저우 아시안게임, 2024년 파리 올림픽 등 국제대회까지 지원하게 된다.

조용병 회장은 “이번 후원을 통해 대한민국 하키의 기량이 세계적인 수준으로 업그레이드될 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로 대한민국 하키 대표팀이 좋은 성적을 낼 수 있도록 다방면으로 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

