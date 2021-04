[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 서울 명동본점 글판에 실릴 문구를 공모한다고 7일 밝혔다.

주제는 우리가족, 우리나라, 우리지구, 우리의 꿈(희망)이다. 이중 1개(중복 가능)를 선택해 1~2줄 내로 오는 23일까지 제출하면 된다. 자격 제한 없이 누구나 참여할 수 있다.

1등에게는 상금 100만원을 수여하고 문구를 우리은행 본점 글판에 게시한다. 이외 100명에게는 추첨을 통해 1만원 상당의 모바일 기프티콘을 제공한다.

