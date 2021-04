노원구 동네 단위 교육모임 지원...동단위교육공동체 팀당 최대 150만 지원

12일까지 학습형 10팀, 사업팀 10팀 총 20개팀 모집 ... 학습형 팀당 50만원, 사업형 팀당 150만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 동네 단위의 교육모임을 지원하는 '동단위 교육공동체' 지원 사업을 펼친다.

어린이·청소년들이 동네에서 안전하고 건강한 여가 및 교육활동을 지원받으며 성장할 수 있도록 하고, 지역 주민들과 청소년들이 주체가 돼 다양한 교육 활동들을 기획 및 추진함으로써 마을교육공동체의 역량강화 및 자율성 확대를 위함이다.

사업대상은 노원구민 또는 주 활동지가 노원구인 모임이다. 동단위사업인만큼 3인 이상이 같은 동에서 거주하거나 활동해야 한다.

학습형 10팀, 사업팀 10팀 총 20팀을 모집한다.

학습형은 ‘학습 모임’ 활동 사업이다.

모임 주제는 마을교육공동체, 교육 혁신, 민주시민교육, 대안교육, 공동 육아·양육 등 혁신교육과 관련되면 된다. 월 1회 이상 모임을 운영하면서 교육 현실과 대책 등을 학습·토의하고 건강한 교육 환경 구축을 위한 다양한 아이디어들을 보고서 형태로 작성해 제출하면 된다.

의견들은 추후 노원혁신교육지구사업의 운영 목표, 중점 추진 방향 및 과제 등에 반영할 예정이다. 팀 당 활동비 50만원을 지원한다.

사업형은 동네 삼촌·이모들의 ‘우리동 아이들 행복만들기 프로젝트’ 운영이다. 아동청소년들과 함께 동별 특색에 맞는 참여형 사업을 기획하고 운영한다. 소규모 청소년 동아리들의 멘토가 되거나, 우리마을 탐방단, 청소년과 함께 마을 축제 기획 등 청소년들의 다양한 문화예술과 자치활동을 지원하는 사업 등 자유롭게 추진하면 된다. 팀당 150만원의 사업비를 지원한다.

모집은 12일까지다.

신청은 구청 홈페이지 공지사항 ‘동단위 교육공동체 지원사업 공고’ 확인 후 신청서와 활동계획서 등을 작성해 담당자 메일(uterus1@nowon.go.kr)로 제출하면 된다.

활동계획서의 전문성, 타당성, 효과성 등을 기준으로 서면심사를 진행하고, 선정결과는 16일 개별통보 할 계획이다.

기타 궁금한 사항은 교육지원과 노원혁신교육지원센터로 연락하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

한편, 구는 다양한 교육공동체 모임 활동을 지원하고 있다. 학부모의 교류 및 역량 향상 강화를 위해 학부모동아리 사업 역시 큰 호응을 받고 있다.

지난해 활동한 아빠와 아이들이 함께 하는 ‘아빠 풋살 모임’, 자녀들과 함께 반려 식물을 키우며 소통의 시간을 보내는 ‘초.사.모(초록을 사랑하는 아빠들의 모임)’, 켈리 풍선 만들기 재능기부 동아리 ‘she나배(쉬고 나누고 배우자)’ 등은 코로나19 상황에서도 빛을 발하며 참여자들 큰 호응을 받았다.

오승록 구청장은 “동단위교육공동체 지원 사업은 학교 수업에 국한하지 않고 지역사회 전체가 교육의 장소로 활용하기 위한 마중물 사업”이라며 “교육의 다양성과 창의성을 싹틔울 이번 사업에 많은 관심을 갖고 참여해 주길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr