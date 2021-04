[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 8일부터 달콤한 맛과 아삭한 식감을 가진 ‘스낵 토마토’를 판매한다고 7일 밝혔다.

스낵 토마토는 수확 단계에서 꼭지를 제거해 먹기 편하고, 별도의 음식물 쓰레기가 발생하지 않아 스낵처럼 언제 어디서든 간편하고 부담 없이 즐길 수 있다. 또한 기존 토마토 대비 품질 유지기간이 길어 선도관리가 용이하다는 장점도 있다.

홈플러스는 스낵 토마토 론칭을 기념해 오는 14일까지 행사카드 결제 고객에게는 2000원 할인된 5990원에 판매한다.

홈플러스 관계자는 “경상북도 상주의 스마트팜인 첨단 유리온실에서 깨끗하고 안전하게 재배한 스낵 토마토는 부드럽고 두꺼운 과육과 높은 당도로 기존의 다른 토마토와 차별화된 식감과 맛을 느낄 수 있다”고 말했다.

