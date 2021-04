애경산업 에이지 투웨니스, '롱 프로텍션 에센스 선 팩트' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 화장품 브랜드 에이지 투웨니스(AGE 20’s)가 '롱 프로텍션 에센스 선 팩트'를 출시했다고 7일 밝혔다.

'롱 프로텍션 에센스 선 팩트'는 한번만 발라도 10시간 동안 자외선 차단에 효과적인 선 팩트이다. 특히 자외선 차단뿐만 아니라 냉온풍으로부터 피부보호에 도움을 줘 열풍 케어에 효과적인 것이 특징이다. 실제로 인체적용시험을 통해 1회 사용으로도 자외선 10시간 차단 및 냉온풍에 의한 피부 자극 예방 효과를 입증 받았다. 이 제품은 에센스 커버 팩트의 핵심 기술인 ‘에센스 포켓 기술’을 적용한 ‘아쿠아시카에센스’를 60% 함유해 자극 받은 피부 진정에 도움을 준다.

'롱 프로텍션 에센스 선 팩트'는 미백, 주름개선, 자외선 차단에 효과가 있는 3중 기능성 화장품으로 백탁현상이 적은 유기자차와 피부 자극이 적은 무기자차 자외선 차단제의 장점을 담은 혼합자차 선 팩트이다. 특히 피부에 걱정되는 10가지 성분을 함유하지 않았으며 민감성피부자극시험을 완료 받아 민감한 피부도 사용 가능하다. 가격은 2만8000원이다.

