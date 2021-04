롯데마트, 창립 23주년 행사…“한우·참돔을 부담없는 가격에”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 8일부터 14일까지 창립 23주년을 맞아 한우와 참돔 등을 할인 판매한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 신선식품과 가공식품 등을 부담 없는 가격에 선보인다. 미국산 소고기에 이어 한우를 준비해 넘버나인 한우 전 품목을 최대 30% 할인 판매한다. 넘버나인은 최고급 한우 라인으로, 전체 소고기 도축량 중에서 약 7% 만 나올 정도로 희소가치가 높다.

국내산 참돔 소비촉진을 위해 통영 양식장과 협업해 총 30톤 물량의 참돔을 선보인다. 이 행사는 참돔 산지 가격이 하락해 어려움을 겪는 어가를 돕기 위해 기획했고, 기존 판매가에서 최대 30% 할인된 가격으로 판매한다.

자이언트 오렌지는 엘포인트 회원이 행사카드로 결제하면 기존 판매가에서 500원 할인된 990원에 구입할 수 있다.

롯데마트 관계자는 “창립 1탄 행사에 보내주신 고객들의 성원에 힘입어 2탄 행사를 더욱 풍성하게 준비했다”며 “한우와 참돔 등 신선식품부터 다양한 가공식품, 브랜드 상품권 행사까지 선보이니 많은 관심 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr