포항시, 바이오 창업 지원 '랩센트럴' 유치추진委 출범

랩센터럴은 공동 협력 바탕 개방형 혁신 기관 … 2000 규모 정부 예산 유치 목표

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 6일 바이오 혁신 벤처·스타트업 발굴과 글로벌 진출을 위한 'K-바이오 랩센트럴 유치 추진위원회'를 출범했다. 이날 행사에서 공동위원장은 이강덕 포항시장, 김무환 포스텍 총장, 장순흥 한동대 총장 3명이 맡았다.

'랩센트럴'(LabCentral)이란 2013년 미국 보스턴에 설립된 바이오 창업 지원기관으로, 벤처·스타트업 기업에게 실험시설과 사무공간 등을 제공하는 한편 대학·제약회사·병원과 공동 협력 시스템을 바탕으로 하는 개방형 혁신(오픈 이노베이션) 비영리 기관이다.

포항시는 지난 3월 중소벤처기업부의 'K-바이오 랩센트럴 구축 방안' 발표에 따라 최대 2000억원 규모 정부 예산이 투입되는 랩센트럴 유치 참여의사를 밝힌 데 이어, 이번에 추진위 출범과 함꼐 랩센트럴 유치를 본격화했다.

이번 추진위 구성을 통해 포항시는 K-바이오 랩센트럴 유치 역량을 결집하고, 정보의 상호 공유와 협력 네트워크 구축으로 범시민 공감대 형성과 다양한 유치지원 활동을 통해 유치에 전력을 다한다는 계획이다.

추진위 출범식에는 이강덕 시장, 김무환 포스텍 총장, 장순흥 한동대 총장 등 공동위원장을 비롯해 정해종 포항시의회 의장, 장상길 경상북도 과학산업국장을 비롯해 의료기관장, R&D기관장 등이 참석했다.

이강덕 포항시장은 "포항은 바이오 벤처 기업의 성장과 글로벌 진출에 유리한 최적의 환경을 갖추고 있어 랩센트럴 유치에 최적지"라며 "K-바이오 랩센트럴 유치는 지역 신성장산업인 바이오산업 인프라를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것이며, 환동해 바이오클러스터로 도약하는 발판이 될 것"이라고 기대했다.

한편, 정부(중소벤처기업부)는 K-바이오 랩센트럴 사업추진을 위해 4~5월경 세부사업계획을 확정하고, 공모를 통해 대상 지역을 선정할 계획이다. 여기에는 약1000~2000억원 규모의 정부예산이 투입될 예정이다.

포항은 강소연구개발특구와 포항융합기술산업지구의 기술기반 바이오벤처 창업 특구를 갖추고 있으며, 바이오오픈이노베이션센터(BOIC), 포항테크노파크 등에 바이오앱, 압타머사이언스 등 기술기반 바이오 기업 40여 개가 집적돼 있다.

또한, 3·4세대 방사광가속기, 극저온전자현미경 등 최첨단 연구장비와 포스텍 생명공학연구센터, 인공지능연구원, 한동대 생명과학연구소 등 R&D연구시설을 바탕으로 세계 최고수준의 연구 인력을 보유하고 있어 랩센트럴 구축의 최적지로 꼽히고 있다.

특히, 지난해 한미사이언스와의 업무협약으로 대형 제약회사와의 협업체계도 갖추게 됐다. 올해는 지식산업센터, 세포막단백질연구소, 체인지업그라운드, 그린백신실증지원센터 등 벤처 입주시설 또한 순차적으로 문을 열 예정이다.

