[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 7일 오전 10시부터 울진바지게시장 내 남부떡집 앞에서 로컬푸드 직거래 '우리진 장터'를 개장한다.

울진군 로컬푸드협동조합이 운영하는 '우리진장터'는 지역에서 생산하는 안전하고 신선한 농특산물을 저렴한 가격으로 판매함으로써 생산자와 소비자의 상생을 도모하고 지역 중심의 유통 체계를 만들자는 취지에서 마련됐다.

우리진 장터는 4월부터 11월까지 약 8개월 동안 울진장날(2, 7일) 오전 8시에서 오후 3시까지 운영된다. 소비자는 지역 농가에서 생산한 과일 및 채소류 등 신선농산물과 김치 등 최고 품질의 농식품을 저렴한 가격에 구입할 수 있다.

이진국 미래농정과장은 "생산자와 소비자의 신뢰를 바탕으로 운영하는 로컬푸드 직거래 우리진장터가 농가 소득증대와 지역경제 활성화에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

