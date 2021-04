[인사]한국무역협회

◆ 임원 승진

△회원지원본부장 김병유 △무역아카데미 사무총장 장석민

◆ 임원 전보

△국제무역통상연구원장 박천일

◆ 실장 전보

△기획조정실장 박성환 △FTA활용정책실장 조윤재 △회원지원실장 박연우 △국제협력실장 김기현 △동향분석실장 조상현 △대구경북지역본부장 이상헌

◆ 실장 보임

△취업연수실장 이정석 △신성장연구실장 홍상수 유라시아실장 여종욱

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr