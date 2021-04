◇고위공무원 승진

▲국민소통실장(일반직고위공무원) 김현기

◇고위공무원 전보

▲대변인(일반직고위공무원) 최보근

▲관광정책국장(일반직고위공무원) 김장호

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr