젠큐릭스, 대표이사 총 1억원 주식 장내 매수…“주가 저평가 판단”

액체생검 분자진단 전문기업 젠큐릭스는 6일 최대주주인 조상래 대표이사를 비롯한 경영진이 총 6천 970주를 장내에서 추가 매수했다고 공시했다.

조 대표는 지난 2019년 이후 주주가치 제고를 위해 자사 주식을 약 3만주가량 매수해 왔으며, 이번에 총 1억원 상당의 주식(5320주)을 추가 매수했다. 이와 함께 전략기획본부장을 맡고 있는 박현욱 부사장도 2019년 1533주에 이어 총 3000만원 규모의 주식(1650주)을 추가 매수했다.

조상래 젠큐릭스 대표는 “현재 주가는 회사가 보유한 제품들의 상업적 가치 및 사업화 진행 단계를 감안할 때 매우 저평가됐다고 판단해 장내 매수를 진행했다”며 “최대주주로서 책임경영도 강화할 수 있을 것”이라고 말했다.

젠큐릭스는 유방암 예후진단검사 진스웰BCT의 모든 인허가 절차를 마치고 대형종합병원 내 판매를 위한 절차를 진행 중이다. 지난해 말 개발 완료한 간암 조기진단(HEPA_eDX)과 대장암 조기진단(COLO_eDX) 액체생검 제품들은 연내 임상까지 완료하고 내년 초 식약처 허가를 받을 계획이다.

폐암 환자를 대상으로 하는 EGFR 동반진단 검사는 올해부터 건강보험 적용이 가능해져 지난달부터 종합병원들로 본격적인 납품을 시작했다. EGFR 검사 이외에도 KRAS, BRAF, POLE, C-MET 등 이미 개발이 완료된 드롭플렉스(Droplex) 동반진단 검사들의 인허가도 추진 중이다.

젠큐릭스 관계자는 “의미 있는 외형적 성장을 실현할 수 있는 중요한 프로젝트들이 올해 원활하게 진행되고 있다”며 “개발이 완료된 제품들의 인허가를 신속하게 진행하고 동시에 액체생검 분야에서 기술 우위를 더욱 강화하기 위한 연구개발에도 총력을 다할 것”이라고 밝혔다.

