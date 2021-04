경기도, 중장년 '교육·일자리·복지' 챙긴다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전국 광역자치단체 최초로 대학에 '경기 중장년 행복캠퍼스'를 설치해 중장년 종합상담, 재사회화 및 취창업 교육, 노후준비 지원, 활동 전용공간 제공 등 종합서비스를 제공한다.

또 모바일 헬스케어 플랫폼을 활용한 건강관리 서비스와 마음돌봄 전화심리 상담으로 몸과 마음을 챙기고, 중장년 1인가구 특화 프로그램도 운영한다.

경기도는 6일 중장년층을 위한 ▲평생교육 ▲재취업 ▲건강ㆍ여가 복지 등을 골자로 한 '2021년 경기도 중장년 지원 정책'을 발표했다.

도가 마련한 정책에 따르면 도는 먼저 전국 광역 지자체 최초로 강남대(남부)와 대진대(북부)에 '경기 중장년 행복캠퍼스'를 설치해 상담, 재사회화 및 창업 교육, 노후 준비, 커뮤니티 활동 공간 등 총 12개 프로그램을 제공한다.

또 인생 2막의 퇴직 중장년이 기존 경력과 지식을 활용해 지역아동센터, 사회복지관 등에서 비영리 봉사 성격의 활동을 할 수 있도록 지원할 예정이다.

경기도일자리재단의 중장년 일자리센터를 통해 맞춤형 재취업 프로그램을 지원하고 소득 중심의 일자리도 제공한다.

아울러 활기찬 노후를 보낼 수 있게 모바일앱을 활용해 영양ㆍ운동ㆍ건강을 관리해주는 '중장년 모바일 헬스케어' 서비스와 중장년 1인 가구가 소외되지 않고 사회적 교류를 이어갈 수 있도록 '중장년 수다살롱' 프로그램도 운영한다.

도는 이를 위해 23개 사업에 도비 180억원을 포함해 총 400억원을 투입한다.

2020년 말 기준 만 50세 이상 65세 미만 경기도 내 중장년 인구는 316만명으로 전체의 23.6%를 차지한다.

이병우 복지국장은 "중장년은 일과 삶의 균형을 유지하기 어려웠고 자녀와 부모를 부양하느라 본인의 노후를 준비하지 못한 세대인데, 코로나19로 또 다른 위기에 처한 세대"라며 "그동안 생애주기별 지원정책에서 상대적으로 제외됐기에 건강하고 안정적인 노년기를 맞이할 수 있게 지원정책을 마련했다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr