[아시아경제 이동우 기자] 에어프레미아는 첫 취항을 앞두고 항공전문 인력 추가 채용을 진행한다고 6일 밝혔다.

에어프레미아는 오는 11일까지 정비, 여객영업, 재무(수입심사), 구매 등 각 부문별로 경력 및 신입 직원 총 40여 명을 모집한다.

에어프레미아 홈페이지를 통해 서류 접수가 가능하고 우편 및 이메일 방문접수는 불가하다. 채용은 서류 전형과 실무직원과 임원의 면접을 마친 뒤 건강검진, 입사조건 협의 등을 통해 최종 입사가 이뤄진다.

에어프레미아는 국토교통부로부터 항공운항증명(AOC)을 점검 받고 있으며 AOC를 마무리하는 대로 취항에 나설 방침이다. 앞서 회사는 2일 보잉 787-9를 도입하는 한편 JC파트너스 컨소시엄으로부터 최대 650억원의 투자 유치한 바 있다.

