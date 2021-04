[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 국토교통부 지정 '건설기술인 교육ㆍ훈련 대행기관'으로 전국 대학 중 유일하게 선정됐다.

경복대는 건설기술 진흥법에 따라 국토교통부장관으로부터 건설기술인 교육관리 등의 업무를 위탁받아 건설기술인 교육훈련 대행 종합교육기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

경복대는 이번 건설기술인 교육훈련 대행기관 지정 외에도 국토교통부 인증 드론전문교육기관 지정, 동부기술교육원, 성내종합사회복지관 등 평생직업 교육기관 위탁 운영을 맡고 있다.

한편 경복대는 교육부 발표 2017~2020 4년 연속 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 통합 취업률 1위를 기록했다. 또 2020년 전국 4년제 대학 및 전문대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다.

